「辞退しろ」「復帰戦の内容からも世界で戦えないと多くの人が思っています」「コーチとして参入すれば良かっただけの話ではないか」SNS上には辛辣な言葉が並ぶ。５大会連続のW杯メンバー入りを決めた長友佑都についてである。確かに今年のFC東京でのパフォーマンスは怪我もあり“代表クラス”とは言い難いかもしれない。正直、長友のW杯本大会での起用法が見えない部分もある。ワールドカップで戦えるレベルにあるのか。チー