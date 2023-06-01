後志の岩内町で2026年5月17日から続いていた断水は、きのう（5月18日）午後9時にようやく解除されました。町は、川に大量の土砂が流れ込んだとみて調べています。（岩内町民）「あっ、ちょっと濁ってる」岩内町の住宅です。蛇口をひねってみるとじわじわと濁った水が出てくるだけです。配布された水でしのいでいました。（岩内町民）「やっぱり不便ですね。トイレとかそういうところも困りますし、お風呂とかもお茶わん洗う時も一