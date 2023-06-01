池山監督も柔軟な起用で選手の背中を押している（C）産経新聞社ヤクルトが好調を維持している。週末の中日3連戦を勝ち越し、最多タイの貯金10で首位キープ。2位の阪神に2差をつけている。【徹底分析】ヤクルトの強さは本物︎３回終了時にリードしていたら”勝率100%”なぜ今季のヤクルトは強いのか︎阪神2位も昨年同様に独走できない理由とは…【セ・リーグ編】投打がかみあって快進撃を続けているチームには球