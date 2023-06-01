19日午前5時14分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の田村市、いわき市、大熊町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県田村市いわき市大熊町浪江町気象