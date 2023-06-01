巨人の戸郷翔征投手（２６）が“３度目の正直”で今季初勝利をつかむことを誓った。１９日のヤクルト戦（いわき）で今季３度目の先発登板予定。チームは６連勝中とあって「いい流れが来ていると思いますし、僕もチームの波に乗りたい。１球１球を大事にしていきたい」と覚悟を口にした。ヤクルトとは今季初登板となった５月４日に対戦し、５回５失点で黒星を喫している。「借りを返したい」と雪辱に燃える。その一戦では３回に