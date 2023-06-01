２０１９年にヤンキースで２１本塁打したことのあるＧ・ウルシェラ内野手（３４）が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。投稿には家族、友人、ファン、野球関係者らへの感謝のコメントがつづられていた。コロンビア出身のウルシェラ内野手はインディアンス（現ガーディアンズ）と契約。２０１５年にメジャー昇格、ブルージェイズを経て２０１９年にヤンキースに移籍すると打率３割１分４厘