巨人は１９日、いわきでヤクルトと対戦。福島県内でのゲームは昨年７月９日の中日戦（●２―３）以来になるが、１５年以降の福島県内の試合をみると、１５年郡山○、福島○、１６年福島●、１７年福島●、２２年郡山●、昨年福島●で、１５年８月４日ヤクルト戦（福島）で○５―３で勝ったあと、４連敗中だ。福島での勝利となれば１１年ぶりだ。巨人のいわきでのゲームは、過去２度あり、その結果は、１０年７月６日対広○８―