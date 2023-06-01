阪神・西勇輝投手（３５）が１８日、甲子園での投手指名練習に参加。先発する１９日の中日戦（倉敷）で自身３連勝を狙う。通算１５００奪三振まであと８。達成すれば球団投手では７２年・江夏豊以来５４年ぶりとなるが、本人に過度な意識はなく「イニングの延長線上で、できたらいいなと思っています」と先発としての役割に徹する考えを示した。投手にとって“花形”の三振は２０１３年頃から意識しなくなったという。重視して