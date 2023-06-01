阪神の佐藤輝明内野手（２７）が１８日、倉敷マスカットスタジアムで行われる１９日・中日戦で活躍することを誓った。相性抜群の球場で、スカッと打線を復調に導く。岡山の虎党にとって待望となる、１年に１度の倉敷での一戦。好相性の４番が前カード２試合で完封負けを喫したチームを救う。倉敷では通算３試合に出場し、１２打数５安打で打率は・４１７。同球場で開催された昨年５月２７日のＤｅＮＡ戦では４打数２安打でサヨ