3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」の大森元貴（29）が18日に放送されたTBS系「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。人気男性グループのメンバー全員を自宅に招いたことを明かした。大森が屋台の店主となってゲストとトークする「おやっさん印の!元祖せっかち屋台」企画で、今回のゲストの男性グループ「M!LK」の佐野勇斗が登場した。プライベートでも親交のある2人。トークの中で、大森が「M!LK5人でさ、我が家に来てくれた