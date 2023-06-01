女優の橋本愛（30）が18日、都内で主演するホラー映画「祝山」（監督武田真悟、6月12日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。禁足地にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた人々の逃れ難い運命を描く物語。石川恋（32）から、カレーの弁当が数種類出た時に「スプーンでエアで食べて想像しながら味を選んでいた」という現場のエピソードを暴露されると、「やべえやつじゃん」と照れ笑いを浮かべた。橋本と初共演だった石川は