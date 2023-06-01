ゆかりある倉敷の地で、今年も快打を放つ。阪神の佐藤輝が、19日の中日戦（倉敷）での活躍を期した。年に一回、母方の祖父母が住む地でその打棒を見せるチャンス。静かに闘志を燃やした。「親戚とかね、見に来てくれる人もいると思うので。良いところを見せられたらと思います」倉敷では23〜25年の3試合で、12打数5安打の打率・417と好成績を残してきた。自身は「そんなに打っているイメージはないですけど」と語るも、現時