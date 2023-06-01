阪神・森下が、得意の地方でスカッとした一打を放つ。19日の中日戦は年に1度の倉敷開催。状態は下降線をたどっていても、この日しか来られないファンを魅了するために、Hランプを必ずともすつもりだ。「年に1回しか来られない子どもたちもいる。頑張ります」17日の広島戦が4打数無安打に終わり、現在17打席ノーヒット中。直近5試合では20打数1安打と低空飛行が続いている。「毎年大体、6月ぐらいにくる」と話す肉体的な疲労