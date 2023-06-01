１９日・巨人戦（いわき）で今季初登板初先発するヤクルト・高橋が１８日、神宮外苑で最終調整を行った。池山監督が就任当初から期待を寄せてきた左腕。状態が上がらず出遅れたが、１軍で登板するチャンスがめぐってきた。チームはリーグ首位で「先発投手がすごい頑張っている。自分も負けないようにゲームを作れるような投球ができれば」と意気込んだ。