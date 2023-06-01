阪神・高橋が仕切り直しで5勝目を目指す。21日の中日戦（甲子園）に中7日で先発予定の左腕は甲子園で行われた指名練習に参加。キャッチボールやノックで汗を流した。「1点取られたのは苦しかったですけど、その後、試合をつくれたのは自信にもなったので良かった」前回13日のヤクルト戦では初回に失点を許し、連続完封は3試合で止まっても以降は6回まで無失点。今季初の本拠地・甲子園登板から再び、スコアボードにゼロを