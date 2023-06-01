日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が１８日、北海道北広島市のＦビレッジで、日本ラグビー協会副会長の父・克幸氏（５８）が共同経営する玄米うどん専門店「絵空事（えそらごと）」の特別内覧会に親子で出席した。清宮幸は「こうやって親子でいるのが不思議な感覚」と照れ笑いし「エスコンフィールドの目の前に父親のうどん屋さんができるのはすごく感慨深い」としみじみ。克幸氏は「本日が親子初共演でございます」と笑い、