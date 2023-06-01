大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第2回は、福島圭音外野手（24）。支配下登録からプロ初安打、今季ここまで打率・260と売り出し中の「虎のケイン」にファンからの質問をぶつけた。（取材・構成＝松本航亮）【Q】野球以外にやってみたかったスポーツはありますか？（投手大好きライカちゃんさん）【A】ボクシングですかね。毎年必ず、さいたまスーパーアリーナに総合格闘技を見に行きますよ