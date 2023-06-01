阪神・西勇が、快挙に手をかけている。19日の中日戦（倉敷）で先発。キャッチボールとショートダッシュで調整した。NPBでは過去60人が達成した1500奪三振まであと8と迫る。阪神在籍中の達成となれば、72年の江夏豊以来、5人目。キャリアを積み重ねた者しかたどり着けない金字塔だ。「三振という記録は、諦めている。それよりイニング数、ゲームメーク、クオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を目指してきた中で、