俳優の伊藤沙莉（３２）が１８日、１０月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが１８日、分かった。伊藤が演じるのは、主演の大泉洋が演じるチーフプロデューサーとともに、箱根駅伝生中継の要となるセンターディレクター役。伊藤は「私としては珍しい役で、普段はクールに振る舞っているのですが、箱根駅伝にかける熱い思いをもっている人物」と説明した。上司役となる大泉については「理想の上司ラ