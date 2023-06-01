拉致被害者・横田めぐみさんの弟で家族会代表の横田拓也さんなどが5月15日、国連のヴォルカー・ターク人権高等弁務官と面会しました。 【家族会横田拓也 代表】 「私たちは絶対諦めないということ、そして、私たち自身が言葉を武器にして戦い続けるので、その点について、ご支援と理解をしてほしいと伝えた」 全拉致被害者の一括帰国を求めていることなどについて、支援と協力を求めた家族会に対し、ターク