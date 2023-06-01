現職と新人合わせて3人が立候補した新潟県知事選挙。告示後、迎えた初めての週末は各候補が政策を訴え、支持拡大に奔走しました。 県知事選挙には届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補しています。 告示後迎えた初めての週末。 【無・現花角英世 候補】 「農業が元気になれば、新潟の食も魅力もさらに増し、さらに多くの人たちがやってくる