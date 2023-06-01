5月19日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・玉名郡和水町江田（スピード違反）県道・・・阿蘇郡西原村小森（携帯電話・シートベルト）国道266・・・天草市久玉町（スピード違反） ＜午後＞国道443・・・熊本市東区戸島町（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町下馬尾（シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨