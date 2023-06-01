Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太（３６）が１８日、都内で、主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の公開稽古を、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの橋本良亮（３２）らと行った。旧約聖書「創世記」をベースにした世界的ファミリーミュージカルの４年ぶり日本版再演。奴隷から成り上がる主人公・ジョセフ役を薮が続投し、橋本はロックナンバーで魅了する国王ファラオ役で新風を吹き込む。