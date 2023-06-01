有利子奨学金の利率がここ数年で急上昇し、返済が困難になる人が増える恐れがあるとして、弁護士や司法書士らでつくる「奨学金問題対策全国会議」は23日に全国一斉の電話相談会を実施する。電話番号は050（3668）8172で、受け付けは午後1時〜5時。相談は無料だが電話料金はかかる。日本学生支援機構の有利子の第2種奨学金は、利率固定と約5年ごとに見直す方式がある。2022年3月に0.369％だった固定方式の貸与利率は、26年3月に