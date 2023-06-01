【ベルリン共同】ポーランド通信は18日、同国政府がザレフスキ、トムチク両国防副大臣をワシントンに派遣すると報じた。米国防総省がポーランドへの米軍部隊約4千人の派遣を中止したとの米メディア報道を受け、米国防総省や国務省の高官と会談し、トランプ政権の真意を確認する。コシニャクカミシュ国防相も20日、ポーランドを訪問する米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長と会談する。ポーランド軍のククワ参謀総長は19