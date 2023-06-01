【ワシントン共同】トランプ米大統領が22日にホワイトハウスで、米議会上院が連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に承認したウォーシュ氏の就任宣誓式を主催することが分かった。ホワイトハウス高官が18日、明らかにした。ウォールストリート・ジャーナル紙によると、FRB議長がホワイトハウスで就任の宣誓をするのは1987年のグリーンスパン氏以来。それ以降の就任式はFRBで開催されており、大統領が宣誓に出席すること自体も2