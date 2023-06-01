女優の新木優子（32）が18日、大阪・心斎橋で「ハウスオブディオール心斎橋」オープンイベントに登場した。先月11日に元Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）と結婚したことを発表してから初の公の場。グレーのドレス姿で幸せそうな笑顔を見せた。最近の夢のような出来事は「友達とフロリダでテーマパークをたくさんはしごして、久しぶりに思い切り休日を楽しんだこと」と話した。俳優の横浜流星（29）も出席した。