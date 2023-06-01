Ｍ！ＬＫのメンバーで俳優の佐野勇斗（２８）が１８日、東京・中池袋公園で行われたアニメ映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の日本語版声優お披露目イベントに出席し、今作から登場する新キャラクターの声優を務めることが発表された。世界的アニメ「トイ・ストーリー」シリーズの最新作で、佐野は毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のおもちゃであるスマーティー・パンツ役として、人気シリーズの仲間入りを果た