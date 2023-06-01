川崎市の福田紀彦市長（資料写真）超党派の「指定都市を応援する国会議員の会」（代表・逢沢一郎自民党衆院議員）は１８日、「特別市」など多様な大都市制度の実現を目指す指定都市市長会と国会内で会合し、特別市の法制化などを巡り意見交換した。前向きな意見が大半を占めたが、その上で注文や懸念の声も上がった。国民民主党の足立康史参院議員は、同党が独自に作成した特別市設置法案を用意しているとし「後半国会の大きな