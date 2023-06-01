左内転筋痛が完治した広島・森が、マツダスタジアムでの投手練習に合流。19日からのDeNA3連戦（同）で先発する同じ左腕の床田、玉村らと汗を流した。同一カードに先発左腕3人が並ぶのは新井監督政権下では初のこと。森は復帰登板が見込まれる20日の一戦に備えてブルペンで約30球を投げた。「コンディションはバッチリ。ここからやり返したい。勝てるような投球をしたい」7回無失点と好投した4月8日の巨人戦で発症。翌9日に出