いよいよ京セラデビューだ。オリックス・ドラフト1位の藤川と2位の森陽＝が19日のファーム・リーグ、広島戦で本拠地初登板する。救援で2回を予定している藤川は着実にステップを刻んできた。4月14日の練習試合・徳島インディゴソックス戦の1回無失点が実戦デビュー。同22日のシティライト岡山戦は1回を圧巻の3者三振でピシャリ。1試合登板した今月3日のファーム・リーグ、ロッテ戦でも1回無失点。前回登板した12日の堺シュライ