広島は中村奨とともに佐々木も19日のDeNA戦から1軍復帰する。新井監督が18日までに「彼の打席は全部チェックしているし、良くなっているので。ファームの監督、コーチからも推薦があった」と説明した。2年目の今季は開幕4番に指名されたものの、出場28試合で打率・180と低迷。5日に出場選手登録を抹消された。2軍では「強い真っすぐをはじき返せるように意識してやっている。良い感覚も増えてきた」と佐々木。外野の左翼、右