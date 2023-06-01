打撃不振で離脱した広島・中村奨成外野手（26）が、19日のDeNA戦（マツダ）から1軍に復帰する。3軍でフォーム矯正プログラムを消化し、2軍での実戦5試合を経て、4月30日の登録抹消以来19日ぶりの昇格。18日は荷物入れのためマツダスタジアムを訪れ「あと100試合ぐらいある。巻き返せると思うし、チームの力になれれば」と言葉に力を込めた。中村奨が「もう一回勝負したい」と望んだ舞台に戻ってくる。打撃不振で4月30日に出場