オリックスは4連敗で首位陥落という苦境の中、19日のソフトバンク戦は中6日で九里が先発する。前回12日の楽天戦（弘前）は7回途中まで無失点に抑えて3勝目をゲット。この白星以来チームは勝てていない。右肘の手術を受けた山下と左肘の手術を予定する宮城が今季絶望と台所事情は厳しいが「変に焦らず、しっかり治して戻ってきてくれれば」と心情を思いやり、「1イニングでもバッター一人でも多く投げたい」と屋台骨を背負う