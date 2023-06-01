ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５８円台後半での推移となっている。本日はドル買いが優勢となる中、ドル円も１５９円台に一時買い戻されていた。ただ、トランプ大統領が、明日予定されていたイランへの攻撃を中止したと発言したことで、ドルの戻り売りが入っており、１５８円台に戻す展開が見られている。 本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうし、朝方は、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わっ