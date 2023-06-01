巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票用紙で「先発投手部門」にノミネートされることが１８日、分かった。球団新人６４年ぶりの開幕投手を務めるなど、ここまで７登板で両リーグトップタイの５勝（２敗）と躍動。“巨人の顔”として認められた形だ。球団新人では１９９９年の上原浩治以来２７年ぶりとなる「先発投手部門」での