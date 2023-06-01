巨人の坂本勇人内野手（３７）は１３日の広島戦（福井）で延長１２回に逆転サヨナラ３ラン。自身の通算３００号を劇的な一発で記録した。東京Ｄを含む現１２球団の本拠地では、通算２１１３試合に出場して打率．２８６、２８２本塁打。その他の球場は１８１試合で打率．２８２の１８本となっている。１９日は福島・ヨークいわきスタジアムで首位・ヤクルトと対戦するが、過去１０年の東北シリーズは打率３割１分７厘と好相性