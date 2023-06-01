©ABCテレビ 5月19日（火）の「相席食堂」は、日々の育児を楽しみながら頑張るパパたちが相席旅に出る「イクメンパパ相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 福岡県北九州市小倉にやって来たのは、“ベスト・ファーザー イエローリボン賞”と“イクメン オブ ザ イヤー”をＷ受賞したこともあるイクメンパパのユージ。実は、ハリウッド俳優の父と元ドミニカ大統領の曽祖父をもつ。そんなユ