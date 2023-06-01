1986年のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故に伴う健康被害に苦しむ現地の子どもたちへの支援を続ける市民団体「チェルノブイリ子ども基金」は23日、同事故から40年、東京電力福島第1原発事故から15年の節目を迎えたことを受け、講演とパネルディスカッションを東京都港区の明治学院大白金キャンパスで開く。元京大原子炉実験所助教の小出裕章さんや、原発があるウクライナの隣国ベラルーシで医療支援を続けた元長野県