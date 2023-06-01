【キーウ、モスクワ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は18日「この数カ月でロシアの石油精製能力が少なくとも10％減少した」と説明した。対外情報局が入手した、戦争損失に関するロシアの内部文書に基づくとしている。ロシアへの長距離攻撃が効果を上げているとし「今後も強化していく」と述べた。ロシア国内では4〜5月にかけて中部ペルミや南部トゥアプセなどの製油所がウクライナ軍の無人機攻撃を受け損傷した。製油所に