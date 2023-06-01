中国メディアの環球時報によると、英自動車メディアのThe Car Expertはこのほど、英国の新車市場で中国の自動車ブランドはもはや「おまけ」ではないとする記事を掲載した。記事によると、中国の自動車ブランドは英国の新車市場で急速に主流になりつつある。先ごろ開催された北京モーターショーがその変化の速さを如実に物語っていた。英国の多くの購入者にとって、中国車は依然として疑念の対象だ。だが、欧州車の模倣品であり長期