11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手（38）が20日の日本ハム戦（エスコン）で先発する。右腕は6日の同戦で5回1失点ながら翌7日に出場選手登録を抹消。13日の2軍同戦では7回5安打1失点で、日本球界復帰後初の100球超えとなる104球を投げたが、「出力が落ちなかった。しっかり投げられたので良かった」とうなずいた。5度目の先発に向け、「前回登板もそうだけど、ボール自体は悪くはない。あとは無駄なフォアボールとか