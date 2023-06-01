6月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表のバックアップメンバーが10人規模になる見通しであることが18日までに分かった。複数の関係者によると、森保一監督（57）は既にFW相馬勇紀（29＝町田）、DF安藤智哉（27＝ザンクトパウリ）、MF佐野航大（22＝NECナイメヘン）らに非常事態に備えた準備を要請。最高の景色を見るため、万全のサポート態勢を整える。森保ジャパンが非常事態に備え、万全の態勢を整える。15