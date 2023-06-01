イラン情勢の混迷は、長期化が必至だ。高市首相が、これまで慎重な姿勢を示していた補正予算案の編成を検討する、と表明したのは、こうした現実を踏まえたのだろう。ただし、市場ではすでに長期金利が上昇し、財政悪化に警戒が強まっている。政府・与党は市場の懸念に十分目配りし、規模や内容、財源を詰めることが重要だ。首相は政府与党連絡会議で、２０２６年度補正予算案の検討を表明し、与党に具体策作りを指示した。「