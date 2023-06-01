阪神ドラフト3位・岡城が、19日の中日戦（倉敷）で地元・岡山に凱旋する。藤川監督がスタメン中堅を明言。打順も高寺に代わって1番に入ることが決定的で、スタメン左翼・立石とのルーキーコンビで広大な倉敷マスカットスタジアムの左中間を守る。「金丸投手だし、岡山の方も期待しているだろうし。立石の同期だし、いつの時代でもプロ野球の世界で切磋琢磨（せっさたくま）してほしい。それも一つの素晴らしい時間」虎将も高