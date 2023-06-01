カネのためなら手段を選ばないということか。人の命を簡単に奪い、高校生まで「捨て駒」にする犯罪グループの卑劣さに慄然（りつぜん）とする。栃木県上三川町の民家に男らが押し入り、金品を物色して親子３人を殺傷する事件が起きた。警察はこれまでに、１６歳の高校生４人と２０代の夫婦を強盗殺人容疑で逮捕した。高校生は実行役、夫婦は指示役とみられる。殺害された６９歳の女性には、刺し傷などが２０か所以上あった。