沖縄県知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）を巡り、公明党の対応が焦点となっている。対抗馬の新人を支援する自民党、現職を推す立憲民主党の双方から連携を期待されているためだ。公明内ではこれまで戦ってきた現職への拒否感が強いものの、連立を解消した自民との全面協力も難しく、自主投票とする案も浮上している。公明の三浦信祐選挙対策委員長は１８日、読売新聞の取材に「県民にとってふさわしいリーダーは誰か