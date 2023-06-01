女優の伊藤沙莉（32）が10月期日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」（放送枠未定）で主演・大泉洋（53）の右腕的存在となる。箱根駅伝中継を担うテレビ局のセンターディレクター役で、チーフプロデューサーである主人公の下で現場を仕切っていく。地上波連ドラ出演はNHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年度前期）以来となる。池井戸潤氏の同名小説が原作で、箱根駅伝を生中継するテレビ局と、古豪大学の陸上競技部を描く物語