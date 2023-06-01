花王が９月以降、生理用品や紙おむつを値上げする方向で取引先の小売企業と交渉していることがわかった。原油由来のナフサ（粗製ガソリン）を原料とする原材料価格が高騰しているためだ。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給停滞の影響が生活必需品にも広がってきた。生理用品や紙おむつは、不織布や高吸水性樹脂など、ナフサ由来の原材料を多く使っている。洗剤や化粧品に使われる界面活性剤もナフサ由来の原料が多い。花王は７