J1のFC町田ゼルビアで育成部門を統轄する菅澤大我アカデミーダイレクター（51）が、韓国1部・江原FCにテクニカルコーチとして派遣されることが18日までに分かった。複数の関係者によれば、両クラブが新たに結ぶ技術交流協力の一環として期限付きで派遣。一両日中にも正式発表される。きっかけはアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）25〜26年シーズンで江原と計3度対戦したことで交流が深まったことだという。江原